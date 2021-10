La Virtus impressiona a Venezia: Scariolo gonfia il petto

La Virtus Bologna vince nettamente al Taliercio di Mestre per 84-65: dopo la partita il coach Sergio Scariolo si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi. “Per dirla come se fossimo al bar credo che i punteggi della Reyer nei vari quarti spieghino la partita. Nel primo quarto ci han fatto 28 punti, e dobbiamo rifletterci e capire perchè. Poi invece ne he hanno fatti 13, 9 e 15. Il terzo quarto è stato davvero molto buono, in difesa e in attacco, pur senza avere una buona serata dall’arco. Abbiamo tenuto la Reyer a 65 punti in casa sua, credo sia un buon dato”.

“Abbiamo diverse cose su cui lavorare – ha continuato Scariolo -, e un pochino da fermarci per aspettare quelli che devono entrare del tutto e continuare nel processo di ambientamento. Per fortuna abbiamo ancora una settimana senza partite infrasettimanali”.

“Protagonisti diversi all’interno nella gara? Abbiamo la necessità di non essere prevedibili, nemmeno in difesa. Non dobbiamo avere buchi neri nè da una parte nè dall’altra. Abbiamo 2-3 buoni difensori, leader della nostra difesa, ma se difendiamo in 8-10 fa la differenza. Dobbiamo studiarci, ma di tempo ne abbiamo, anche perchè per ora vinciamo le partite, per cui possiamo farlo con la giusta serenità”.

I singoli: “Mi sono piaciute diverse cose, la leadership di Weems, ottimo contro Tonut. Hervey ha giocato una pessima prima parte, gli ho toccato qualche molla ed è stato davvero reattivo nel secondo tempo. Teodosic è stato di ispirazione, Beli è stato presente, Pajo è stato lì nel momento chiave. Mi è piaciuto molto Ruzzier, partita seria. Jaiteh ha un problemino a un dito, fa fatica a tenere la palla ma comunque è stato in campo”.

