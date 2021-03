L'agente di Chiellini: "Il rinnovo? Nessuno si è fatto vivo"

“Nessuno dalla Juventus si è fatto vivo sul tema ma a oggi non c’è nessun sentore che possa continuare o smettere. Il presidente in persona ha sempre parlato del futuro del giocatore con il diretto interessato. Ora c’è estrema concentrazione sul finale di stagione con la Juventus”. Così ha parlato a Sky Sport Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, sul contratto in scadenza del capitano bianconero.

“Chiellini avanti con un’altra maglia? Faccio fatica a rispondere, credo sia difficile. Però al tempo stesso penso che se un atleta si sente ancora in forma e in forza ha il diritto di continuare. Però parliamo di un calciatore che rappresenta la storia di questa maglia. Ci sarà tempo per discuterne, ora è il momento di essere concentrati”, ha aggiunto.

OMNISPORT | 31-03-2021 12:25