L'agente di Jorginho sicuro: "Merita il Pallone d'oro"

Come ogni anno in questo periodo, la corsa al Pallone d’Oro si fa sempre più pressante. Pochi sono i giocatori che attualmente sono veramente in lizza per il trofeo individuale più importante del mondo calcistico: Messi vincitore della Copa America, Lewandowski che da anni continua a segnare, e Jorginho, vincitore di praticamente ogni competizione alla quale ha preso parte dove ha conquistato tutto tutto da pilastro insostituibile.

Anche il suo procuratore, Joao Santos, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rimarca i successi del suo assistito:

“Il pallone d’oro? Il regolamento prevede il merito. Jorge è il calciatore che nell’anno solare ha vinto di più: Champions, Europeo e Supercoppa da protagonista! Sarebbe meritato. Lui ieri ha anche ritirato il premio di miglior giocatore della Champions League”.

OMNISPORT | 15-09-2021 17:24