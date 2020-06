L'agente di Kjaer s'appella al Milan

La buona prova offerta in Coppa Italia contro la Juventus non è stata l'unica per Simon Kjaer con la maglia del Milan. Il centrale danese, arrivato a gennaio dall'Atalanta, sembra avere convinto tutti e vuole restare in rossonero anche nella prossima stagione.

A conferlarlo, ai microfoni di MilanNews.it, è l'agente del giocatore, Mikkel Beck: "Simon è estremamente felice al Milan. Dalla prima volta che è arrivato nel club si è sempre sentito davvero a proprio agio. Penso stia giocando bene e che si sia adattato molto velocemente nella sua nuova squadra".

La società però al momento non risponde…: "Le possibilità ci sono, visto che il Milan ha un'opzione per riscattarlo dal Siviglia entro il 30 giugno – ha detto Beck – Abbiamo parlato con la società, ma per il momento il club tiene ancora le carte coperte. Aspetteremo ancora un po' la loro decisione, Simon vorrebbe restare per diversi anni".

SPORTAL.IT | 16-06-2020 23:40