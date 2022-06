Lakers, Ham convinto che Westbrook saprà adattarsi al nuovo stile di gioco

20-06-2022 17:50

Tra i temi più dibattuti dopo l’insediamento di Ham come head coach dei Lakers, c’è sicuramente la capacità di Westbrook di tornare a performare sui livelli a cui aveva abituato gli anni scorsi.

In merito a questo argomento, il nuovo capoallenatore gialloviola ha detto che, a suo avviso, l’ex OKC e Rockets darà sicuramente un contributo importate una volta che si sarà adattato e avrà assorbito il nuovo stile di gioco.

“Penso che lo stile di gioco che avremo, tutti saranno in grado di condividere il carico, non solo lui, Davis o LeBron. È una cosa che ho menzionato a Russ è il modo in cui andremo a sviluppare il gioco, basato su una mentalità difensiva, con la squadra che deve essere in grado di difendere ad alto livello. Gliene ho parlato e ha accettato la sfida” ha affermato Ham

“So che Russell è una persona che si sacrifica molto e ciò tornerà molto utile poiché andremo a cambiare il modo di giocare. A volte giocherà lontano dalla palla da tagliante, a volte nel dunker spot, a volte inizierà l’azione. Lo vedremo forse di più in post basso, e da bloccante (…) tutte cose che non lo limiteranno al solo correre e spingere in transizione e giocare sempre da eroe. Tutti dovranno essere coinvolti in quello che faremo in entrambi i lati del campo” ha chiosato fiducioso l’allenatore dei Lakers.