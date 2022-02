Lakers, Lebron ammette: “Non siamo al livello dei Bucks”

09-02-2022 11:11

È stata una dura lezione quella impartita dai Milwaukee Bucks ai Lakers, battuti a domicilio dai campioni NBA in carica per 131-116 dopo esser stati dominati a lungo.

Inevitabile, nel post-partita, comparare i gialloviola (squadra teoricamente con ambizione da titolo) ad Antetokounmpo e compagni che un anello l’hanno vinto lo scorso anno e paiono decisi a centrare il bis in questa stagione.

Sui paragoni con la franchigia del Wisconsin però Lebron ha espresso un parere piuttosto chiaro e disincantato.

“Non siamo al loro livello attuale. Ci arriveremo? Non so. No, non ci arriveremo” ha detto il numero 6 dei Lakers.

“C’è un motivo se sono i campioni in carica. Se avessi fatto la stessa domanda alle squadre uscite dalla bolla dopo che noi avevamo vinto il titolo la loro risposta sarebbe stata la stessa” ha sentenziato James non dilungandosi ulteriormente su una questione che, a suo avviso, non merita di essere approfondita.

