Lakers, LeBron e Davis accolgono Westbrook: "Ci migliorerà"

Il conto alla rovescia verso l’inizio della stagione NBA volge al termine. La prima palla a due è fissata per il 21 ottobre, ma già da inizio mese si farà sul serio con i primi, attesissimi matches di preseason .

Tra le partite più interessanti di domenica 3 ottobre c’è quella tra i Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets , ovvero due delle franchigie che più hanno deluso nella scorsa stagione, seppur per motivi differenti.

LeBron e compagni non sono mai stati all’altezza e in grado di difendere l’Anello conquistato nel 2020, mentre la squadra di Steve Nash è stata condizionata dagli infortuni che hanno impedito la coesistenza per larga parte dell’annata delle tre stelle Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving.

Los Angeles punta però al pronto riscatto, essendo reduce da una trade da protagonista assoluta con innesti come Carmelo Anthony e Rajon Rondo, ma soprattutto Russell Westbrook , arrivato alla corte di coach Vogel nello scambio che ha portato a Washington Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell e Kyle Kuzma.

L’ex Wizards è stato tra i più attesi nel Media Day e non ha nascosto l’emozione per la possibilità di giocare con LeBron: “Avere la possibilità di giocare assieme a uno dei più grandi di sempre non farà altro che aiutare il mio gioco e la mia preparazione alle partite”.

Un concetto sposato dalloo stesso James…: “Russell velocizzerà il nostro gioco, ci permetterà di avere più occasioni. Ed è anche un passatore straordinario”.

Anche Anthony Davis si è detto entusiasta per l’illustre rinforzo: “Credo che Russ volesse tornare a casa e quando si è aperta la possibilità, la squadra l’ha colta. Avere un giocatore come lui, con la sua energia, era un’occasione che non potevamo farci scappare”.

OMNISPORT | 29-09-2021 11:12