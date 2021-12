Lakers nei guai, James nel protocollo anti-Covid

01-12-2021 07:49

James non ha preso parte alla sfida (vinta) dei LA Lakers a Sacramento. Il motivo? E’ stato inserito nel protocollo anti-Covid. L’asso gialloviola (regolarmente vaccinato) dovrà stare fermo per almeno 10 giorni.

“Ovviamente questa è una perdita grave per noi. Non c’è nessuno nella lega che voglia essere sempre in campo più di lui ogni singola sera. Ma vogliamo solo il meglio per lui, è nei nostri pensieri e speriamo che sia un’assenza breve”, le parole di coach Vogel riportate da ESPN.

