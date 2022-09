LaLiga, 5° giornata: momenti di tensione in Barca-Cadiz, ok il Siviglia

10-09-2022 21:46

Nella serata di oggi si sono giocate alcune partite valide per la quinta giornata di Liga spagnola. Molto particolare soprattutto la gara del Barcellona sospesa per oltre 50 minuti.

Il motivo? Il malore di uno dei tifosi del Cadiz, squadra di casa, probabilmente dovuto a un attacco cardiaco. La gara è rimasta ferma tantissimo, quasi un’ora, per poter permettere i soccorsi. Eroe della situazione il portiere Ledesma, che ha preso un defibrillatore e lo ha portato di corsa ai soccorritori, lanciandolo dietro la propria porta.

Attimi di terrore in campo, con alcuni giocatori in lacrime, altri intenti a pregare. La partita poi è regolarmente ripresa, coi Blaugrana che si sono imposti per 4-0 con le reti di De Jong, Lewandowski, Ansu Fati e Dembélé.

Il Siviglia, a Barcellona, supera per 3-2 l’Espanyol, mentre il Rayo Vallecano ha vinto 2-1 contro il Valencia di Rino Gattuso.