LaLiga, Ancelotti sempre più nella storia del Real Madrid

08-11-2021 16:22

100 vittorie in 135 partite alla guida del Real Madrid. Questo lo storico score di Carletto Ancelotti alla guida dei blancos, raggiunto con la vittoria di sabato sul Rayo Vallecano. Un risultato pazzesco, secondo solamente al portoghese José Mourinho che, come riporta Marca, impiegò di due incontri in meno rispetto all’italiano per raggingere lo stesso risultato.

Tra tutti i tecnici che hanno allenato le Merengue nella loro storia, sono solamente in sette quelli che hanno raggiunto le 100 vittorie: Miguel Muñoz (357 vittorie), Zinedine Zidane (174), Vicente del Bosque (133), Jose Mourinho (128), Leo Beenhakker (121) e Luis Molowny (107).

OMNISPORT