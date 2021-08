LaLIga, Tebas contro tutti: frecciata ad Andrea Angelli sulla Superlega

Ormai Javier Tebas, presidente della Liga, vuole fare la guerra contro tutti, e non gli basta più neanche La Liga spagnola, ma ora passa a parlare anche della Serie A, mandando una frecciatina, neanche troppo velata, alla Juventus e ad Andrea Agnelli sulla solita questione Superlega.

Ecco uno stralcio della sua intervista al Corriere della Sera:

“Più è forte la Liga, più è difficile per il Real crearsi una Superlega. Io voglio anche una serie A forte economicamente. L’ho detto tante volte anche al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che ora deve fare un aumento di capitale di 300 o 400 milioni: la soluzione non è nella Superlega ma nel portare la serie A al livello che merita. Non ci può essere tutta questa differenza fra Liga e Serie A. L’Italia, organizzandosi, potrebbe tornare in pochi anni ai livelli di un tempo. Ha tutto per riuscirci. Ma deve cambiare mentalità”

OMNISPORT | 14-08-2021 16:46