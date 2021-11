Lambert: "Balotelli a Liverpool era vergognoso per come si allenava"

05-11-2021 11:07

A BristolLive, Lambert ha criticato l’ex compagno Mario Balotelli ai tempi di Liverpool: “Si vedeva che i calciatori erano tutti shockati di aver perso Luis Suarez, visto che il gioco del Liverpool si basava su di lui. Non avrei mai potuto rimpiazzare uno così, no? Arrivare dopo di lui è stato molto complicato. E poi Brendan Rodgers ha portato Mario Balotelli e nelle gerarchie lo ha messo davanti a me. Questa cosa mi faceva impazzire, non riuscivo a capire. Il modo in cui si allenava era assolutamente vergognoso. Fuori dal campo è davvero di una simpatia contagiosa, è un ragazzo splendido. Ma il suo comportamento in allenamento non va bene”.

Lambert ricorda: “Quando giocava si impegnava, e mi sono capitati calciatori con un atteggiamento simile. Ma solitamente chi fa così in campo poi se la cava, lui no. Non riesco ancora a capire perchè Rodgers gliela facesse passare liscia, mettendolo in campo al posto mio. Io sono stato colpito direttamente da questa cosa, ma è stata una situazione che ha avuto un impatto negativo su tutta la squadra”.

OMNISPORT