Armstrong racconta il dramma dell'alcolismo: "Sono sobrio da un anno, la migliore decisione della mia vita"

L'ex campione di ciclismo ha ammesso sui social di aver convissuto per anni con problemi di alcolismo, ma di esserseli finalmente lasciati alle spalle

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’ex campione di ciclismo, Lance Armstrong si confessa con un lungo e accorato post social, annunciando di aver sconfitto la dipendenza dall’alcol. L’atleta ha condiviso con i suoi followers la gioia per aver raggiunto un intero anno senza alcolici. Una decisione che lo stesso ex ciclista americano ha definito “la migliore” della sua vita.

La voce interiore di Armstrong

A 53 anni, l’ex ciclista statunitense che nel 2013 si è visto cancellare gran parte del suo straordinario palmares per lo scandalo doping che lo ha investito, ha raccontato via social l’importante percorso intrapreso per sconfiggere la dipendenza dall’alcolismo. “Quello era allora, questo è ora”, è la frase che capeggia alle spalle di Lance e che lo statunitense ha fatto sua, come un mantra, in questa delicata fase della sua vita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un demone che lo attanagliava da oltre un decennio, emerso proprio dopo lo choc del doping, e che Lance ha superato anche grazie a una voce interiore: “Sei mesi fa ho detto di aver sentito una voce interiore. Un anno dopo, la sento ancora, solo che ora dice: ‘Ehi Lance, sono davvero orgoglioso di te’ e mi rallegra la giornata ogni volta che la sento”.

Armstrong e la battaglia contro l’alcolismo

“Ma oggi, questa data esatta sul calendario, è diversa e anche l’ispirazione è diversa. Molto diverso. Un anno fa, oggi, ho capito ho deciso che il mio rapporto con l’alcol doveva finire“, ha scritto Armstrong su Instagram. “Non era più la cosa migliore per me, né il massimo per la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra e la mia comunità”. L’ex ciclista texano aveva, infatti, trovato nell’alcol una valvola di sfogo proprio nel periodo più nero.

La vittoria più importante

Oggi, Armstrong che negli anno ’90 ha sconfitto il cancro ha così aggiunto un’altra importante vittoria nella lunga lista di battaglie personali, dimostrando ancora una volta che il cambiamento è possibile anche quando sembra impossibile. A sostenerlo nella sua battaglia, come si legge nel post anche la moglie, Anna Hansen Armstrong: “Voglio ringraziare la mia bellissima moglie per il suo sostegno incredibilmente premuroso negli ultimi 12 mesi. Amore sei la mia roccia e ti amo immensamente”.

La decisione migliore della vita

Concludendo il suo racconto, Armstrong ha voluto condividere un messaggio di speranza con i suoi fan: “Penso che tutto nella vita dovrebbe essere visto come un’esplosione vincente o una fuga. Un’attività o una passività, un aspetto positivo o negativo. L’alcool per me era diventato uno scarico, una responsabilità e un fattore negativo. Quella è stata la mia decisione e, oggi, sento che è stata la migliore decisione che ho preso nella mia vita“.