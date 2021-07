Lando Norris: "Uno dei migliori giri che ho fatto"

Lando Norris non sta nella pelle dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp d’Austria: “Sono molto felice. Questo è il mio miglior risultato in qualifica in Formula 1, quindi rappresenta un grande risultato per noi come squadra ma anche per me stesso”.

“È stato uno dei migliori giri che ho mai fatto. Essere a solo mezzo decimo dalla pole è un grande risultato per tutti. Fa sentire la nostalgia dei primi anni di carriera, non credo che avremmo potuto fare molto di più. La seconda posizione è fantastica per noi ed è un’ottima posizione da cui partire domani. Vediamo cosa potremo fare in gara”.

OMNISPORT | 03-07-2021 21:18