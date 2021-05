L'annuncio dell'Udinese: "Inaugurato hub vaccinale alla Dacia Arena"

In un periodo storico delicato come quello attuale, è importante che chiunque offra il proprio contributo per cercare di uscire al più presto dall’impasse: la pandemia non si è ancora esaurita e, in campo, scende anche il mondo del calcio.

Nello specifico l’Udinese che, con questo comunicato, ha annunciato la ‘trasformazione’ della ‘Dacia Arena’ in un centro vaccinale.

“Inaugurato stamane l’hub vaccinale della Dacia Arena, primo stadio italiano a mettere a disposizione i propri spazi interni per le vaccinazioni anti Covid 19 destinate alle aziende del territorio”.

La ‘Dacia Arena’ è il primo impianto italiano a mettere a disposizione i suoi spazi per le somministrazioni dei vaccini che, secondo le stime, saranno almeno 1000 al giorno. Nessun problema di natura logistica per quanto riguarda gli impegni dell’Udinese: all’ultima giornata, De Paul e compagni saranno di scena in trasferta a San Siro per vedersela con i campioni d’Italia dell’Inter.

OMNISPORT | 20-05-2021 22:17