L'annuncio di Brian Laudrup: "Ho sconfitto il cancro dopo 10 anni"

Una battaglia iniziata 10 anni fa, vinta come tante altre sul campo come quando giocava ed entusiasmava: Brian Laudrup, fratello di Michael e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver militato con Fiorentina e Milan, ha sconfitto il cancro.

L’annuncio lo ha dato lui stesso con un post pubblicato su Instagram: una foto che lo ritrae assieme ai medici che lo hanno seguito durante le lunghe cure, ringraziati per l’eccellente lavoro svolto. “Oggi, dopo 10 anni di trattamenti e controlli, sono guarito finalmente dal cancro del linfoma follicolare! Un grande grazie all’incredibile e meraviglioso staff medico del Rigshospitalet”.

Laudrup, come detto, giocò anche in Serie A e appese gli scarpini al chiodo a soli 31 anni, dopo l’esperienza all’Ajax. Con la nazionale danese si laureò campione d’Europa nel 1992.

OMNISPORT | 15-09-2020 13:46