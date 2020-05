L'annuncio di Matri: "Credo di smettere"

Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Matri ha annunciato il suo probabile ritiro dal calcio: "Ho realizzato i miei sogni. Quando mi sono affacciato al calcio professionistico, mai avrei pensato di fare una carriera simile. Ora ho risolto con il Brescia, però credo di smettere col calcio".

"Ho preso questa decisione dopo aver visto com'è andata la stagione. In più sono venuti a mancare alcuni stimoli. Non ha senso di restare in una piazza dove non posso dare molto. E le richieste erano poche. Mi mancheranno le abitudini, ma ho preso coscienza".

Chiosa sull'emergenza Coronavirus: "Sono molto toccato da quello che è successo perchè Lodi è la zona in cui è nato tutto. Ci si informa tutti i giorni e si sente spesso la famiglia. Ho cercato di dare una mano vendendo vecchi cimeli e so che adesso l'ospedale è tornato quasi alla normalità, quindi si può lavorare più tranquillamente".

SPORTAL.IT | 06-05-2020 14:59