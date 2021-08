Lapo ci ricasca, il suo saluto a Ronaldo fa infuriare ancora i tifosi

Quando finisce un amore, così com’è finito quello tra Ronaldo e la Juve, due sono le strade: o prendersi il meglio di quei tre anni e guardare avanti o far uscire fuori il risentimento per come si è chiusa la storia. Lapo Elkann sceglie la prima strada: il rampollo di casa Agnelli, che già ieri aveva fatto arrabbiare i tifosi per un post in cui invitava tutti ad essere veri tifosi della Juve, ci ricasca e nel ringraziare Cr7 per i suoi anni bianconeri esagera con le lodi, irritando i fan.

I ringraziamenti di Lapo Elkann a Ronaldo

Scrive Lapo: “È il momento di salutare un amico e un campione. In questi 3 anni la Juventus è stata la tua famiglia che ti ha accolto a braccia aperte e ti è stata SEMPRE vicino. Tu hai ricambiato portando la tua classe, la tua professionalità, la grinta ed i record sul campo. Avere avuto il più grande attaccante dell’era moderna nella seria A è stato un privilegio. Per te avere indossato la maglia di uno dei club più importanti al mondo rimarrà un traguardo unico. Fuori dal campo hai aiutato la Fondazione LAPS sostenendo le donazioni per l’Italia e il Portogallo colpito dal covid. Per questo ti ringrazio di cuore. Adesso che torni in una grande squadra come il Manchester United non mi resta che augurarti buona fortuna per tutto. Insieme disegneremo ancora le collezioni degli occhiali CR7 – Italia Independent. Noi bianconeri continueremo il nostro percorso, perché siamo la Juventus e la Nostra Storia e il Nostro Amore per la Signora Non Finirà Mai. E’ tempo di ritornare in campo, ma sopratutto di vincere. #FINOALLAFINE”.

I tifosi la prendono male: Non ha avuto rispetto

Fioccano i commenti e anche stavolta Lapo non ne esce bene: “È stato un sogno averlo con noi che però si è concluso malissimo. E non per colpa nostra. Avrei avuto più rispetto se se ne fosse andato a fine stagione, ora è da meschini. Detto questo, ho goduto al suo arrivo e durante questi anni. Ora non gli auguro nulla” o anche: “L’avevate preso per fare un’operazione finanziaria,che si è rivelata disastrosa a causa del COVID, non di sicuro per vincere. Poi lo si poteva intuire già dall’inizio che sarebbe andato via (ingaggio per 4 anni ma contratto d’affitto della casa per 3 anni)”

C’è chi scrive: “Lapo in 3 anni con Ronaldo oltre ad aver buttato via un sacco di soldi la juve ha vinto meno di prima e inoltre ha bloccato gli acquisto in entrata ( Halland o Pogba)” oppure: “Lapo, non condivido. E’ stato solo un mercenario che ha pensato solo a se stesso. E’ stato uno dei più brutti affari della JUVE. Ha rovinato due allenatori e sconquassato le finanze della Società.Un grazie va rivolto ad Allegri che ci ha aiutato a togliercelo dalle p…”

Ronaldo viene scaricato dai fan: “Io capisco che si deve difendere sempre la “famiglia” .. ma alle volte qualcuno non è riconoscente con la “ famiglia”!!! CR7 non è mai stato uno che brilla in simpatia e non è che sia ben voluto sempre dai compagni!!! Bravo sicuramente ma anche troppo ingombrante!!!”

28-08-2021