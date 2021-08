Il tweet di Lapo scatena rabbia tifosi: Non dirci tu cos'è la Juventus

In passato aveva sempre preso le sue difese ma anche Lapo Elkann è pronto a spedire nel dimenticatoio Cristiano Ronaldo. Il rampollo di casa Agnelli invita sui social tutti gli juventini a stringersi attorno al club, a tornare allo stadio a tifare, ricordando che i giocatori passano ma la fede per i colori bianconeri è eterna. Un tweet che scatena però la reazione sdegnata della maggioranza dei fan.

Lapo bacchetta chi tifa Juventus per moda

Scrive Lapo Elkann: “La Juve è uno dei club più tifati al mondo. Anche in paesi lontani ci sono milioni di fan. E non da ieri. Da decenni. La Juventus è una ragione di vita. Se la tifate per moda, avete sbagliato squadra. Questa è una fede. Basta musi lunghi. Se è FinoAllaFine è FinoallaFine. Punto. Poi parliamo di tutto il resto, ma la Juventus deve tornare a riempire gli stadi. E non solo le tribune. Giocatori si è per diverse stagioni, juventini si è per tutta la vita”

I tifosi rispondono a muso duro a Lapo

I fan bianconeri non ci stanno ad essere definiti tifosi occasionali e replicano sui social: “Voi avete parlato di obiettivi, del nuovo Cr7 a 25 anni etc etc etc…. In questa situazione è normale farsi prendere dallo sconforto. Ed io c’ero comunque anche a Rimini e a Frosinone. Ma non accetto lezioni” o anche: “A me sembra che ci sia tanta confusione ed improvvisazione. Ronaldo voleva andare via, perché non organizzarsi per tempo?”

C’è chi ricorda: “È uno dei club più tifati al mondo perché vinceva in Europa e nel mondo. Perché aveva i Platini, i Baggio, i Vialli, i Zidane, i Del Piero, cioè i grandi campioni invidiati e ammirati in tutto il mondo. Aveva i Boniperti e la Triade, dirigenti fuoriclasse .Bisogna vincere in Europa!” oppure: “Anche quando si vendette Zidane c’era programmazione e si presero dei giocatori di livello. In questo caso mi sembra si stia smobilizzando. Una squadra così perderà a tendere anche altri pezzi di pregio”

I tifosi della Vecchia Signora non accettano lezioni: “Caro Lapo…ho 20 anni di abbonamento… Abbiamo bisogno di uomini e non di figurine, non è da difendere un comportamento del genere da parte di Ronaldo, sta mancando di rispetto… Non ci venire a spiegare cos’è la Juve, lo sappiamo benissimo… Fino alla fine ( quella degli altri)” o anche: “Mi spiace dirtelo Lapo ma la Juve è di un solo presidente, gli altri fate un passo indietro, non facciamogli fare la fine della Ferrari …. 2007/2010 nn vi ha insegnato nulla? Purtroppo non è vostra competenza punto …” e infine: “Caro Lapo io amo la Juventus, finoallafine è tatuato sulla pelle, ma dare via il più forte di tutti i tempi e rimpiazzarlo con persone che non giocano neanche nelle loro rispettive squadre e da incompetenti. Dopo due anni che non è che vada tanto bene… siamo sconsolati”.

SPORTEVAI | 27-08-2021 10:31