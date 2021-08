Juve: 10 nomi per sostituire Cr7 in pochi giorni, la paura dei tifosi

Cristiano Ronaldo ufficialmente non è ancora andato via dalla Juventus ma l’hanno capito anche i sassi della Continassa che non giocherà più con la maglia bianconera, dopo tre anni tra luci e ombre, con una bacheca che nel suo interregno non è stata arricchita come si sperava e con un feeling mai veramente sbocciato tra i tifosi. Non c’è ancora un addio firmato ma Cr7 è già il passato e mancano pochi giorni per trovare un suo sostituto sul mercato. Tra i tifosi serpeggia la paura che ci si debba accontentare di qualche scarto.

Da Icardi ad Aubemayang, dieci nomi accostati ai bianconeri

A leggere i giornali e a sentire gli esperti di mercato in poche ore sono già dieci i nomi dei potenziali eredi di Cr7. In ordine sparso: Icardi, Raspadori, Gabriel Jesus, Lacazette, Kean, Vlahovic, Jovic, Scamacca, Werner e Aubameyang. Il più titolato è Gabriel Jesus, ma nessuno di questi ha lo spessore del portoghese, ovviamente.

La confusione dei tifosi sui social, nessuno convince appieno come vice-Ronaldo

Chiunque verrà non avrà un compito facile: pesante l’eredità di Ronaldo e i tifosi sui social appaiono preoccupati e confusi: “Bisognava prendere Dzeko, fargli un biennale e il prossimo anno andare su Haaland. Adesso il nome è solo uno cioè Icardi. Puntando tutto su intesa con Dybala (che in effetti sulla carta promette). Jesus Kean Werner ect..lasciamo stare va” o anche: “Nessuno al livello di Cr7, quindi attacco ridimensionato. Nessuno ha 30 gol da portare in dote e nemmeno quelli che ci sono già”.

C’è chi osserva: “Vero, nessuno è da 25/30 gol. Ma la Juve con i tanti gol di Ronaldo dove è arrivata? Da nessuna parte, ha vinto quello che vinceva prima” o anche: “Mi sembra incredibile che la Juve sostituisca CR con Kean ma sembra davvero la 1ª ipotesi… È un ridimensionamento 10 volte peggiore rispetto a Lukaku-Dzeko”.

Il web è un fiume in piena: “Kean – Gabriel Jesus e lo avrebbero rimpiazzato meglio di quanto si potesse fare in una sessione di mercato intera” oppure: “Vlahovic o Icardi avrebbero senso. Se devi prendere gli altri allora rimaniamo così” e ancora: “Prenderei Werner, se torna quello di Lipsia è un ottimo giocatore, ha fatto solo quest’ultima stagione sottotono e ha del potenziale”.

SPORTEVAI | 27-08-2021 09:35