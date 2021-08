Juve, la grande paura dei tifosi per il post-Ronaldo: "Non loro!”

La possibile partenza di Cristiano Ronaldo e il dilemma della sua sostituzione sono gli argomenti che tengono banco tra i tifosi della Juventus. Sui social network i supporter bianconeri sembrano però essere preoccupati più dai nomi dei possibili sostituti di CR7 che dalla partenza in sé del fuoriclasse portoghese: l’ipotesi dello scambio con Gabriel Jesus è la massima aspirazione degli juventini, ma molti temono che la società possa scegliere attaccanti che incidano meno sul monte ingaggi.

Occhi su Kean per il post-Ronaldo

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, avanza l’ipotesi del ritorno di un giovane talento già visto in bianconero in passato. “La Juventus sta monitorando Moise Kean che potrebbe lasciare l’Everton nei prossimi giorni. Prime chiacchiere con l’agente Mino Raiola, che sta lavorando per trasferire l’attaccante italiano”.

Kean, 21 anni, ha giocato con la Juventus nella stagione 2018/19, contribuendo in maniera importante (6 gol in 13 presenze) a uno dei 5 scudetti conquistati da Massimiliano Allegri con i bianconeri. Dopo la cessione all’Everton, però, non ha mantenuto le attese.

La paura dei tifosi bianconeri

“Cioè sostituiamo Ronaldo con Moise Kean?”, si domanda preoccupato Allegrismo. “Contattare adesso Kean (giocatore dignitoso ma niente di che, tra l’altro scartato da Mancini in Nazionale per motivi disciplinari) significa che c’è il panico in casa Juve. Non solo diamo via CR7 per quattro soldi, ma ci facciamo cogliere del tutto impreparati”, il commento duro di CrazyJu.

“Poi chi altro torna alla Juventus? Cristiano Zanetti ? Sergio Almiron? Milos Krasic?”, ironizza Marco. “Siamo rimasti impreparati come era ampiamente prevedibile. Via Ronaldo e dentro Kean? Meglio sorridere amaramente”, aggiunge Gian.

Altri tifosi, invece, temono un’altra soluzione. “Metti che cediamo Ronaldo per 28 milioni, chi prendi scusa? Uno Scamacca?”, domanda Giampdisan. “Lo Scamacca di turno, Kean, non ce li meritiamo”, scrive Gian. Roberto, invece, fa buon viso a cattivo gioco: “Se al posto di Ronaldo arriva Scamacca è già grassa. Ci abbiamo messo 3 mesi a prendere Locatelli, la Juve una volta giocatori come Locatelli li chiudeva in aprile”.

SPORTEVAI | 26-08-2021 10:12