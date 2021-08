Juventus, se Ronaldo parte la contropartita piace un sacco ai tifosi

Sono ore febbrili di mercato in casa Juventus. Al centro delle trattative c’è sempre lui, Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è evidentemente scontento di restare in bianconero. La panchina di Udine è stata una cartina tornasole importante da questo punto di vista. Così come la visita del suo agente, Mendes, a Torino. L’eventuale cessione di Cr7 non pare facilissima visto il valore sul mercato del giocatore, in termini di ingaggio e quant’altro. Per di più la Juve avrebbe bisogno di tappare la falla della sua partenza. Proprio su questo fronte potrebbe esserci una ipotesi che sembra essere gradita ai tifosi juventini.

Ronaldo-Juventus: la situazione, gli aggiornamenti

La Juve è disposta a discutere di una cessione del giocatore solo a fronte di un corrispettivo pari a 25/30 milioni di euro. Al momento sul mercato solo tre squadre possono permettersi l’operazione che ovviamente incide soprattutto per l’ingaggio monstre di Ronaldo: Psg, Manchester City e Real Madrid.

L’opzione più realistica, al momento, paiono proprio i Citizens, che hanno appena ricevuto il rifiuto di Harry Kane, e quindi potrebbero regalare a Guardiola quella punta centrale che manca al suo gioco. Sul fronte Psg invece tutto si lega a un’altra operazione di lusso quella che porterebbe Mbappè dal Psg al Real Madrid, per cui Leonardo ha denunciato ieri la concorrenza sleale delle merengues.

Juve: Ronaldo al City e Gabriel Jesus a Torino, tifosi contenti

Il City non pare molto orientato a pagare la Juventus per Ronaldo ma l’ipotesi di uno scambio con Gabriel Jesus non dispiacerebbe Allegri che avrebbe la sua punta senza dover chiedere a Cherubini/Nedved di barcamenarsi sul mercato alla ricerca di Icardi, Vlahovic o addirittura Zapata.

I tifosi della Juventus provano a consolarsi dell’eventuale perdita di Ronaldo, peraltro oramai inviso a buona parte della tifoseria anche se ci sono gli scettici: “parlavano anche di Gabriel Jesus,ma secondo me solo tante chiacchiere”; “il gioco di Guardiola che ha nulla a che vedere con #ronaldo, non sapete più cosa farne di lui!”. Sul tema contropartita tecnica, tifoseria bianconera spaccata: “Con Dybala e Morata e Chiesa potrebbe essere mortifero”, “il gioco di Allegri potrebbe ben sposarsi, potrebbe il giocatore ideale per fare spazio a tutti i nostri fantasisti e velocisti”.

SPORTEVAI | 26-08-2021 09:11