Juventus, Ronaldo con Messi: la foto del Psg spaventa i tifosi

La prima partita del campionato ha regalato un brutto pareggio per 2-2 alla Juventus ma soprattutto ha alimentato le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo, a pochi giorni ormai dalla fine del mercato estivo. L’esclusione dagli undici titolari del portoghese ha insospettito i tifosi, che adesso hanno paura di vederlo andare via.

Eppure Nedved, dopo la formazione ufficiale stilata da Max Allegri, ha provato a smorzare subito la tensione: “Cristiano Ronaldo in panchina? Non bisogna cercare sensazioni: è stata una scelta condivisa con il giocatore. È normale che a inizio stagione la condizione non sia al top – ha aggiunto Nedved -. È un discorso che riguarda tutta la rosa. Anche Chiellini, campione d’Europa, è in panchina. Allegri sta mettendo in campo la squadra migliore. Ronaldo resta alla Juve? Assolutamente sì”.

Stesso discorso vale per Massimiliano Allegri al termine del match con l’Udinese: “Ronaldo in panchina? Lui sta bene, con lui ci ho parlato – ha spiegato a ‘DAZN’ -. Vedendo l’inizio della stagione e quali fossero le condizioni un po’ di tutti gli ho chiesto io di venire in panchina. Gli ho detto che nel secondo tempo ci sarebbe stato bisogno di entrare. E infatti aveva anche fatto gol”.

I tifosi però non sono rimasti totalmente convinti dalle parole del tecnico e adesso, come se non bastasse, anche il Psg sta spaventando il popolo bianconero. Khalifah Bin Hamad Al-Thani, il membro della famiglia reale qatariota proprietaria del Psg che aveva già anticipato su Twitter l’annuncio di Messi, ha infatti postato una foto (non vera) che ritrae la Pulce e Cristiano Ronaldo fianco a fianco, entrambi con la maglia dei parigini.

Una semplice didascalia a condire il tutto: “Forse? Magari? Può essere?”. Una semplice provocazione oppure c’è qualcosa di più grande dietro a questo post? Sembra difficile pensare a un addio di Ronaldo adesso, eppure gli indizi si moltiplicano.

OMNISPORT | 24-08-2021 18:47