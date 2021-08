Juve: "Ciao Ronaldo", il saluto con rancore agita il web

Altro che Juventus-Empoli in programma domani. Il mondo bianconero è sintonizzato solamente sul calciomercato in attesa degli ultimi aggiornamenti sul caso Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è sempre più lontano da Torino in direzione Manchester dove verosimilmente vestirà la maglia del City, lui che ha cominciato tutto o quasi con la casacca red devils dello United. Proprio sul web si consuma la lenta attesa dei tifosi bianconeri che dopo le ultime, hanno già cominciato a salutare Cr7 tra rimpianti, amarezza, delusione e qualche sassolino dopo tre di convivenza quasi forzata.

Ronaldo via dalla Juve: le ultimissime

Ieri è stata una giornata frenetica in casa Juventus che ha ricevuto alla Continassa l’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Sul piatto la volontà ferma del giocatore di lasciare Torino. In concreto poche offerte, sempre ieri il Psg almeno ufficialmente si è defilato. Resta solo il Manchester City ma la Juve non vuole sentire parlare di cessione a titolo gratuito del giocatore. La richiesta ferma di Nedved, Arrivabene e Cherubini di 30 milioni potrebbe essere avvicinata in queste ore dai Citizens. La Juventus, Mendes e Cr7 aspettano notizie dal Manchester City per un’offerta concreta di almeno 25 milioni di euro, ma a questo punto il legame con i bianconeri appare destinato a sciogliersi dopo poco più di 3 anni. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi.

La Juventus saluta Ronaldo: tifosi amari sui social

Inutile dire che i social oramai da oltre 24 ore hanno l’hashtag di Cristiano Ronaldo in tendenza continua. Con lui anche i nomi dei vari possibili sostituti, da Kean a Icardi passando ai vari Scamacca, Aubameyang, Vlahovic e compagnia. Ma è sicuramente il commiato da Ronaldo a rubarsi la scena di tweet e post dei tifosi bianconeri molto delusi dal comportamento del portoghese e che sembrano essersi accorti, tutto d’un tratto, del suo carattere accentratore e non da uomo squadra.

“Ronaldo alla Juve in una sola sequenza“. Sono in molti a postare le foto del gol poi annullato di Cr7 contro l’Udinese come una fotografia di quel “poteva essere e non estato” che per alcuni tifosi della Juve riassume l’esperienza in bianconero del portoghese: “L’ultima scena. Iconica. Una Juve imperfetta. Un Cristiano non integrato. Il gol da fenomeno. L’esultanza coi compagni. L’amarezza. 3 anni in 1 minuto. L’ultimo”.

Da Del Piero a Dybala: la Juve cerca conforto nelle sue bandiere

Nei momenti di difficoltà ci si appiglia alle cose più sicure. Ed ecco comparire sulle bacheca dei tifosi bianconeri, a mo’ di santino, l’immagine di Alessandro Del Piero, unica e vera bandiere della Vecchia Signora. “Nessuno come lui!” scrivono in tanti, “e ci sarebbe qualcuno che ha osato paragonare la grandezza di Cr7 a quella di Alex…” rinfaccia un altro fan, “Se ho superato l’addio di Del Piero alla Juve allora posso benissimo superare quello di Ronaldo” ricorda un altro.

Dybala capitano vero. Quasi una sorta di contrappasso. Nel momento in cui Ronaldo è destinato via dalla Juve, Paulo Dybala si riprende la leadership, in campo e fuori, della squadra e del tifo bianconero. “C’è solo un capitano” gridano i tifosi sul web postando l’immagine de La Joya con la fascia a Udine. “Tu vero uomo Juve, altro che Ronaldo”.

