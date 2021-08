Juve: "Poco rispettoso", il tweet di Lapo su Ronaldo infiamma il web

Non si placano le polemiche e le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo lontano da Torino e dalla Juventus. Come se non bastasse la panchina di Udine, domenica scorsa, a rinverdire le ipotesi di una incompatibilità tra Allegri e il fenomeno portoghese, ci si è messo anche quel fotomontaggio circolato nel tardo pomeriggio di ieri con Messi e Ronaldo entrambi in maglia Psg, addirittura attribuito inizialmente a un parente della proprietà dei parigini. Poi, in tarda serata, è arrivato il tweet perentorio di Lapo Elkann che ha infiammato ancor di più i tifosi della Vecchia Signora.

Ronaldo via dalla Juve, Lapo risponde alle voci di mercato

Ha creato non poca bufera il fotomontaggio circolato su Twitter di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fianco a fianco, entrambi in maglia Psg, postato da Khalifah Bin Hamad Al Thani, inizialmente spacciato come parente di Tamim bin Hamad Al Thani, l’uomo che tramite il fondo sovrano da lui creato controlla il Psg. Insomma quello che inizialmente sembrava poter essere uno spoiler su Cr7, si è rivelata una fake news.

Lapo Elkann chiede rispetto. Ma a scanso di equivoci il rampollo di casa Agnelli ha voluto dire la sua, in maniera secca, sulla questione Cristiano Ronaldo. Su Twitter Lapo ha scritto:

CR7 è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra,ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta. Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni

Le reazioni del mondo Juve al tweet di Lapo Elkann su Cr7

Il popolo juventino, già provato per la falsa partenza in campionato e le polemiche sul caso Ronaldo, non ha fatto mancare il proprio appoggio nei confronti di Lapo Elkann dopo le parole che hanno richiamato al rispetto e alla passione della famiglia Agnelli per la causa juventina: “Che ne sanno sti petrolieri della famiglia Agnelli nel mondo del calcio Cuore rosso 100 di storia, non affare, passione e sentimento” scrive qualcuno, un altro ricorda “Bravo Lapo! Lo stile non si compra. Quello ce l’hai o non ce l’hai. Puoi avere tutti i soldi del mondo ma, come diceva il Principe Totò: ”Signori si nasce”.

Juve, i tifosi vogliono chiarezza su Ronaldo.

“Più che altro, se decidesse di restare o di partire, facesse in fretta. Che ste telenovelas a una certa non diverte più” rimarca un altro. C’è chi chiede un intervento in prima linea della società: “Andrea Angelli dorme?” e chi, di un’altra squadra, rinfaccia alla Juve un comportamento simile sul mercato, specie italiano: “Ecco. Giusto. Ma forse capite come ci si sente a tifare una squadra normale quando hai un giocatore bravo che fa una bella partita e si sente dire subito “è da Juve”. “Ronaldo è da PSG”, dà fastidio, destabilizza? Capisco perfettamente”.

SPORTEVAI | 25-08-2021 08:28