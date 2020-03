Lapo Elkann si schiera e scrive sui social: "Lotito è virologo?"

Anche Lapo Elkann è intervenuto nella contrapposizione dialettica (e di prospettive) consumatasi tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il cugino, Andrea Agnelli, in qualità di presidente della Juventus.

Ad oggi, i due si schierano su versanti antitetici contribuendo così a disegnare quella geografia che, via via, definisce la Lega, che al suo interno si divide in fazioni e cordate pur in questa delicata fase in cui versa il campionato a causa dell’immane emergenza coronavirus.

Duello Lotito-Agnelli: che cosa è accaduto e che cosa si sono detti

Lotito spinge per una ripartenza quasi immediata del campionato di Serie A, Agnelli predilige la cautela e attende di raccogliere informazioni e dati più rassicuranti rispetto all’attuale scenario. Nel corso dell’assemblea video di Lega, Lotito pare abbia pronunciato queste parole a sostegno della sua richiesta: “Parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre”.

La reazione da parte di Agnelli è stata immediata: “Ora sei diventato anche un esperto virologo”. Una replica che trova allineato, nel suo significato, anche Lapo, che con un tweet ha ironizzato.

Il tweet di Lapo Elkann dopo lo scontro

“Lotito… ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”, il messaggio postato da Elkann reduce da una lunga riabilitazione seguita a un incidente automobilistico in Israele.

VIRGILIO SPORT | 25-03-2020 17:12