Laporta: "La storia di Messi al Barcellona si può riaprire"

24-07-2022 14:04

È passato un anno da quando Lionel Messi, dopo un’intera vita al Barcellona, annunciò il suo addio ai blaugrana, cui sarebbe seguito il suo approdo al PSG. Ma nella capitale francese la stagione della “Pulce” è stata molto al di sotto di quelle che erano le aspettative, così, a varie riprese, l’ambiente vicino ai catalani ha ventilato la voce di un suo possibile ritorno. L’ultimo a farlo è stato proprio il presidente del Barcellona Joan Laporta poco prima dell’amichevole in Nevada contro il Real Madrid di questa notte. Ecco le sue parole.

“Messi è stato tutto per il Barcellona, il miglior giocatore della sua storia, paragonabile solo a Johan Cruyff, ma il suo addio poteva accadere. Abbiamo dovuto decidere in relazione alla situazione che abbiamo ereditato: il club è al di sopra di giocatori e allenatori. Come presidente del Barça ho fatto tutto quello che avrei dovuto fare, ma a livello personale penso di essere in debito con lui. Credo e mi auguro che la storia di Messi al Barcellona non sia ancora finita: sta a noi riaprirla, merita un finale migliore di questo”.

