L’arbitro Daniele Orsato parteciperà in veste di ospite alla puntata di Novantesimo Minuto in onda domenica 28 febbraio sulla Rai. Il direttore di gara, che oggi ha diretto Spezia-Parma, sarà il primo arbitro in attività a essere ospite in una trasmissione tv sportiva.

La svolta è stata decisa dal nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, che punta a ridurre le polemiche e le distanze tra il mondo arbitrale e gli appassionati di calcio.

OMNISPORT | 27-02-2021 21:43