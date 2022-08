Larga vittoria dell'Italia contro la Repubblica Ceca

20-08-2022 20:29

L’Italia di Gianmarco Pozzecco ha battuto la Repubblica Ceca per 96-80 nella finale per il terzo posto della Supercup alla Barclaycard Arena di Amburgo. Nella finale per ii primo posto la Serbia, vincitrice ieri sugli azzurri, ha spazzato via per 83-56 i padroni di casa della Germania. Il miglior marcatore è Nico Mannion, autore di 20 punti più 5 assist, in doppia cifra anche Simone Fontecchio con 18 punti, Stefano Tonut con 14 e Giampaolo Ricci con 12.

Queste le parole a fip.it di capitan Gigi Datome, che oggi ha toccato quota 1.600 punti in Nazionale (in 179 presenze): “Chiudiamo la preparazione in crescendo. Usciamo dal torneo di Amburgo con fiducia e una migliore condizione fisica. Siamo pronti ora per giocarci tutte le nostre carte nelle partite che contano davvero”.

Nella notte il rientro in Italia, a Brescia, degli azzurri, per ultimare la preparazione in vista dei primi due match ufficiali dell’estate, ovvero quelli della prima finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023: il 24 agosto sul neutro di Riga contro l’Ucraina e il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia contro la Georgia.