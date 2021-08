L'arrivo di Messi libera Mbappé? Il PSG prova a trattenerlo

Mauricio Pochettino è stato chiaro in conferenza stampa e diverse fonti lo confermano anche a Goal: il PSG è convinto di avere la potenzialità economica per tenere Kylian Mbappé (22 anni) dopo la firma di Lionel Messi (34). Il club dà per fatto l’arrivo dell’argentino, proprio come lo spogliatoio dopo i colloqui della scorsa settimana, e da giorni si lavora con fiducia per trovare un modo perché Kylian continui.

Ci sono tre motivi per cui il PSG si dice sicuro di poterlo fare. In primo luogo perché hanno trovato la formula giusta per superare l’ostacolo del DNCG, incaricato di monitorare la salute economica delle squadre della LFP. In secondo luogo perché il Fair Play Finanziario dell’UEFA verrà allentato a causa della crisi generata dal Covid-19 (“Dobbiamo adattarlo alla nuova realtà, per incoracciare gli investimenti”, ha ribadito il presidente Ceferin ad aprile). In terzo luogo perché il Governo francese si è mostrato disposto ad aiutare.

Questo fine settimana si sono tenute importanti riunioni al riguardo. C’è l’intenzione comune di permettere al PSG di formare una squadra da sogno con un tridente composto da Messi, Mbappé e Neymar, considerando i vantaggi per l’immagine e l’economia della Francia, e ovviamente per il suo calcio. Lo stesso vale per la proprietà dei parigini, con i Mondiali in Qatar di fine 2022 e l’obiettivo principale di trasmettere a tutto il mondo un’immagine di grandezza.

Il PSG è fiducioso per il rinnovo del contratto di Mbappé, che termina nel 2022. Dall’entourage dell’ex Monaco si assicura che presto ci sarà un faccia a faccia con i dirigenti del PSG. Lì sanno bene che eventuali risposte negative corrisponderebbero a un trasferimento al Real Madrid, ma dalle parti del Santiago Bernabeu pensano che la firma oggi sia molto complicata.

Il Real Madrid sta cercando di mantenere un profilo basso, per non deteriorare il rapporto con il PSG, anche se cercherà di ingaggiare Mbappé fino alla fine di agosto. Se non si presenteranno possibilità fattibili, continuerà in casa Merengues “l’Operazione Exit”, priorità per far quadrare i conti.

Oggi la rosa del Real comprende 27 uomini, dopo le partenze di Brahim, Sergio Ramos e Varane. La missione è vendere e cedere in prestito e poi, se le circostanze lo permetteranno, e in caso di accordo con il PSG, puntare su Mbappé. Agosto sarà un mese molto lungo…

OMNISPORT | 09-08-2021 20:39