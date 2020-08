Larry Warbasse positivo al Covid-19

Il ciclista statunitense Larry Warbasse è risultato positivo al Covid-19 sia pure senza mostrare sintomi. La sua squadra, l’Ag2R-La Mondiale, ha scelto di conseguenza di “adottare misure precauzionali generali nei confronti di alcuni corridori e membri della direzione” e ha ritirato Geoffrey Bouchard, Axel Domont e Ben Gastauer dal Tour du Limousin.

Domont e Bouchard, così come Clement Champoussin, non parteciperanno alla corsa su strada dei campionati francesi in programma nel fine settimana.

Warbasse, di recente, ha partecipato a Strade Bianche, Milano-Torino, Milano-Sanremo e al Lombardia.

OMNISPORT | 21-08-2020 14:56