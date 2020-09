L'Arsenal travolge il Fulham, Liverpool-Leeds è uno show

La Premier League riparte da un travolgente Arsenal che vince 0-3 sul campo del Fulham nel match inaugurale della nuova stagione. Subito a segno Lacazette, Aubameyang e il nuovo acquisto Gabriel. Grande protagonista pure Willian, autore di tre assist.

Vittoria del Crystal Palace, che batte il Southampton grazie a un gol di Zaha prima del quarto d’ora. Il VAR toglie un cartellino rosso a Walker-Peters. Il Liverpool batte il Leeds soltanto nel finale: decisivo un rigore di Salah (tripletta per lui) allo scadere per avere la meglio sulla squadra di Bielsa, protagonista con ben tre reti ad ‘Anfield’.

Vittoria in trasferta per il Newcastle, che ha superato con due reti il West Ham: subito k.o in casa per la squadra londinese.

C’è attesa soprattutto per il big-match in programma domenica pomeriggio quando il Tottenham di Mourinho ospiterà l’Everton di Carlo Ancelotti.

Rinviate invece le partite di Manchester United e Manchester City, entrambe impegnate fino a qualche settimana fa nelle coppe europee.

PREMIER LEAGUE, 1ª GIORNATA

FULHAM-ARSENAL 0-3 [8′ Lacazette, 49′ Gabriel, 57′ Aubameyang]

BURNLEY-MANCHESTER UNITED [rinviata]

CRYSTAL PALACE-SOUTHAMPTON 1-0 [13′ Zaha]

MANCHESTER CITY-ASTON VILLA [rinviata]

LIVERPOOL-LEEDS 4-3 [4′ rig, 33′, 88′ rig. Salah (LI), 12′ Harrison (LE), 20′ Van Dijk (LI), 30′ Bamford (LE), 66′ Klich (LE)] – Il resoconto completo .

WEST HAM-NEWCASTLE 0-2 [56′ Wilson, 87 Hendrick]

WEST BROMWICH-LEICESTER [domenica ore 15]

TOTTENHAM-EVERTON [domenica ore 17.30]

SHEFFIELD UNITED-WOLVERHAMPTON [lunedì ore 19]

BRIGHTON-CHELSEA [lunedì ore 21.15]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

ARSENAL 3 punti LIVERPOOL 3 CRYSTAL PALACE 3 ASTON VILLA 0 BRIGHTON 0 BURNLEY 0 CHELSEA 0 EVERTON 0 FULHAM 0 LEEDS 0 LEICESTER 0 MANCHESTER CITY 0 MANCHESTER UNITED 0 NEWCASTLE 0 SHEFFIELD UNITED 0 SOUTHAMPTON 0 TOTTENHAM 0 WEST BROMWICH 0 WEST HAM 0 WOLVERHAMPTON 0

