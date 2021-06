L'Atalanta alza la voce per Romero: il prezzo per trattarlo

Uno dei pezzi pregiati dell’Atalanta, in questa stagione, è certamente Cristian Romero. Se però alcuni giocatori della rosa orobica potrebbero lasciare Bergamo, questo non sembra essere il caso del centrale che ha preso in mano la retroguardia della squadra di Gasperini.

L’Atalanta è pronta a riscattare il ‘Cuti’ dalla Juventus, versando come pattuito nelle casse bianconere una cifra di 16 milioni di euro (20 bonus compresi). La sua cessione, però, non si verificherà nel corso della prossima estate. A meno che all’indirizzo di Antonio Percassi non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile.

A fare un punto della situazione è stato ‘L’Eco di Bergamo’, secondo cui i nomi in coda per Romero sono di altissimo livello, e partono dal Barcellona per arrivare al Manchester United (che dai nerazzurri già ha pescato Diallo). L’Atalanta però non accetterà di sedersi ad alcun tavolo per meno di 50 milioni di euro.

Rendendo la sua eventuale rinuncia sì dolorosa per Gasperini, ma con la possibilità di rifarsi sul mercato con un tesoretto assolutamente di livello.

OMNISPORT | 03-06-2021 23:12