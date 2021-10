L'Atalanta si rimette in moto: Ilicic e Zapata nella storia

17-10-2021 17:13

L’Atalanta torna al successo dopo la sconfitta contro il Milan prima della sosta, dilagando ad Empoli trascinata dai gol di Josip Ilicic e Duvan Zapata.

Per entrambi i giocatori la partita del “Castellani” è coincisa con importanti record.

Zapata è salito a quota 100 reti in Serie A, diventando il primo colombiano capace di raggiungere un simile traguardo.

Ilicic, invece, che non segnava in campionato da aprile e che al “Castellani” sa scatenarsi (sei gol in cinque partite), è l’unico giocatore straniero andato a segno in ogni singola stagione di Serie A dal 2010-’11 ad oggi. Lo sloveno, autore di una doppietta, non realizzava una marcatura multipla in Serie A da gennaio 2020 (tripletta contro il Torino).

In casa Empoli, invece, 100ª presenza in A amara per Federico Di Francesco e Patrick Cutrone: il primo, autore del secondo gol stagionale, ha segnato la terza rete in carriera all’Atalanta in Serie A, più rispetto ad ogni altra avversaria nella competizione.

