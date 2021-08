L'Atalanta si rinforza: ufficiale l'arrivo di Koopmeiners

Nelle scorse ore aveva salutato tutti, pubblicamente, in lacrime: dopo una vita passata all’AZ Alkmaar, lui, cresciuto con quei colori, era stato chiaro al termine della gara contro l’Heerenveen: “Devo andare”. Quindi ha preso in mano le valigie ed è partito, direzione Italia.

Ad accoglierlo l’Atalanta, alla ricerca di un rinforzo tra mediana e difesa: lo ha trovato in Teun Koopmeiners, giocatore duttile e dalle caratteristiche perfette per il gioco di Gian Piero Gasperini.

Negli scorsi minuti il club nerazzurro ha comunicato l’ufficialità dell’arrivo del giocatore.

Ai microfoni del club orobico, Koopmeiners ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore nerazzurro:

“Sono davvero entusiasta di essere un giocatore dell’Atalanta. Sono convinto sia un club perfetto per me. Mi piace molto anche il vostro Paese e la vostra cultura. Marten de Roon e Hans Hateboer mi hanno raccontato tante cose positive sia della Società che della città e delle persone. Non vedo davvero l’ora di incontrarvi. Sono davvero entusiasta di arrivare a Bergamo e di indossare la maglia nerazzurra. A presto! E Forza Atalanta!”.

Una vita passata all’AZ, come detto, di cui è stato anche il capitano: 154 presenze e 43 reti per lui, tutte tra centrocampo e difesa. Mancino, spicca per forza fisica, nonostante non sia molto alto, e per un’innata intelligenza tattica.

L’Atalanta può farlo crescere, consegnandogli spazio e modi giusti: a 23 anni è uno dei giocatori più interessanti del panorama olandese, convocato anche per EURO 2020. In Italia può far bene: starà a lui, poi, dimostrare il suo valore.

OMNISPORT | 31-08-2021 12:46