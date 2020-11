L'Atletico esulta, Barcellona a picco

L’Atletico Madrid trova la vetta della Liga e aggancia la Real Sociedad a quota 20 punti, addirittura 9 in più rispetto ad un brutto Barcellona senza idee e fluidità di manovra. Per i ‘Colchoneros’ si tratta del quinto successo consecutivo in campionato, terzo k.o. per gli ospiti.

Le emozioni non mancano, soprattutto nei primi minuti: Griezmann rischia di colpire con il goal dell’ex, Ter Stegen deve impegnarsi per sventare il missile mancino di Saul. La gara è gradevole, le azioni pericolose fioccano: Correa premia l’inserimento di Marcos Llorente che svernicia la parte alta della traversa con un destro potente.

Messi è in ombra, colpa anche e soprattutto dal trattamento riservatogli dai ‘mastini’ Savic e Gimenez: serve un’imbucata di Jordi Alba per mettere la ‘Pulce’ davanti ad Oblak, bravo a non scomporsi e a parare sul suo palo. Negli ultimi secondi della prima frazione accade l’imponderabile: Ter Stegen compie un’uscita senza senso nel tentativo di anticipare Carrasco che, dopo averlo superato con un tunnel, lo infila calciando a porta spalancata tra lo stupore generale.

Messi fatica ad accendersi ed è così che l’attaccante più pericoloso dei catalani è un difensore: Lenglet, abile nel gioco aereo che però non crea grossi grattacapi a Oblak. Piqué si fa male dopo un contrasto con Correa ed è costretto a uscire, cambio obbligato che alla fine si rivelerà importante.

Carrasco gode di una forma fisica straripante che lo eleva rispetto agli altri 21 in campo, Koeman tenta il tutto per tutto inserendo anche Braithwaite nel tentativo di contrastare gli attenti centrali dei ‘Colchoneros’ sui palloni alti. I blaugrana terminano addirittura in dieci per l’infortunio di Sergi Roberto, arrivato a finestre di cambi ormai ultimate.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 1-0

Marcatori: 48′ pt Carrasco

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Marcos Llorente (73′ Diego Costa), Koke, Saul, Carrasco (91′ Felipe); Correa (84′ Kondogbia), Joao Felix (84′ Lemar). All. Simeone

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué (62′ Dest), Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic (83′ Braithwaite); Dembélé, Griezmann (83′ Trincao), Pedri (57′ Coutinho); Messi. All. Koeman

Arbitro: José Luis Munuera Montero

Ammoniti: Koke (A), Carrasco (A), Savic (A), Gimenez (A)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 21-11-2020 23:47