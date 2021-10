Lautaro, gol e pericolo scampato: esplode la protesta dei tifosi

Ancora un gol con la maglia della nazionale argentina. Lautaro Martinez si sta prendendo l’Albiceleste a suon di gol decisivi e di grandi prestazioni. Anche nel match contro il Perù l’attaccante è stato decisivo con il gol che ha risolto il match contro il Perù. Un gol da centravanti di razza che ha fatto in breve il giro del web.

Gol da centravanti vero

“Prima di tornare al di qua dell’oceano, Lautaro ha pensato bene di decidere Argentina-Perù con una capocciata da far svenire il pallone. Micidiale. Ti aspettiamo”, scrive il giornalista Fabrizio Biasin che riporta anche un dato molto interessante. Sotto la guida di Scaloni come ct dell’Argentina, Il Toro è il miglior marcatore con 17 gol segnati avanti anche a Messi fermo a quota 15.

I tifosi dell’Inter si coccolano Lautaro Martinez che è diventato il centro del progetto di Simone Inzaghi e uno dei migliori attaccanti in ambito europeo. “Abbiamo un potenziale crack perché è ancora giovane e con margini di miglioramento e molti non se ne rendono conto. Viaggia ad un gol ogni due partite in nazionale. Speriamo di riuscire a trattenerlo per anni”. Mentre Mario scrive: “Ormai top player mondiale, diventato giocatore mondiale con noi”.

La sosta delle nazionali

Ma sui social avanza anche la protesta dei tifosi dell’Inter. Nel corso del match, il portiere del Perù è intervenuto in maniera molto decisa sull’attaccante nerazzurro e i fotogrammi di quell’intervento hanno spaventato i tifosi visto che il giocatore ha deciso di riportare un infortunio serio. Un pericolo scampato che riporta in auge il tema della sosta delle nazionali che spesso si rivelano un problema per i club.

“Noi la notte dormiamo belli belli e intanto dall’altra parte del mondo succede questo. Che ansia a vedere ogni volta queste cose”, commenta Donato e ancora: “Le partite del Sud America sono delle carneficine”. Mentre c’è chi scrive: “Io ct dell’Argentina poteva risparmiare Lautaro? Certamente. Come altrettanto certamente lo stesso Toro poteva farsi ammonire nella scorsa partita visto che era diffidato”.

SPORTEVAI | 15-10-2021 10:15