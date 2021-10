Inter-Juve, scoppia caso Supercoppa: lite sulla sede e bufera social

In passato era il primo trofeo stagionale che veniva assegnato in Italia: la Supercoppa Italiana, che vede opposta la vincente dello scudetto alla vincente della Coppa Italia, si è giocata spesso in agosto ma negli anni ha spesso cambiato data e sede.

Il paradosso della prossima edizione, che vedrà opposte l’Inter scudettata e la Juventus, è che a metà ottobre manchino ancora sia la data sia la sede della competizione ed è in atto un braccio di ferro tra Lega e club che sta scatenando anche polemiche complottiste tra i tifosi.

La Lega vuole fare giocare la Supercoppa in Italia

Come informa il Corriere dello sport, Inter e Juventus vogliono giocare la Supercoppa a Riyad il 22 dicembre per guadagnare il cachet da 3,5 mln a testa e avere visibilità in Arabia. La Lega si oppone perché c’è tensione sui diritti tv dell’area, non ancora venduti, e pensa a Roma o Milano in gennaio.

I tifosi sentono puzza di bruciato: che polemica sul web

Fioccano le reazioni sui social. I tifosi della Juve pensano a un complotto: “Dopo 10 anni si ritorna a giocare la supercoppa in casa della vincitrice dello scudetto, la Juve in 9 anni mai giocato in casa una supercoppa.. che lega ridicola” o anche: “A Milano, giustamente in casa dell’ Inter. Dopo NOVE scudetti vinti dalla Juve e ZERO supercoppe giocate a Torino”.

C’è chi scrive: “Preferisco giocarla a casa loro e arbitrata da Adani anziché in Arabia” e ancora_ “Si gioca il 5 gennaio per fare in modo che venga spostata Juve Napoli del 6 come chiede De Laurentiis spaventato dalla coppa d’Africa?” e infine: “La Lega vuole a tutti i costi uccidere il calcio italiano”.

SPORTEVAI | 15-10-2021 08:28