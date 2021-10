Juventus: Allegri non rischia Dybala e sceglie il piano azzurro

Cresce sempre più l’attesa per il big match Juventus-Roma, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Per i bianconeri è l’occasione per continuare la rimonta in classifica.

I precedenti sono dalla parte della Vecchia Signora che ha vinto nove delle 10 partite di Serie A giocate all’Allianz Stadium contro la Roma (unica sconfitta nell’agosto del 2020, 1-3 il finale).

Tuttavia, salvo novità dell’ultimo minuto, non sarà della partita uno dei protagonisti più attesi, ovvero Paulo Dybala. L’argentino è reduce da un infortunio e Max Allegri starebbe pensando di non rischiarlo.

La Juventus dovrà affrontare, dopo la sfida con la Roma, lo Zenit in Champions League. Una gara da vincere a tutti i costi per avvicinarsi, in maniera tangibile, al pass per gli ottavi di finale.

Senza la Joya, più che probabile l’impiego di diversi giocatori italiani nell’undici di partenza bianconero. Potrebbero essere ben sei, ovvero Mattia De Sciglio (turno di riposo ad Alex Sandro), Leonardo Bonucci, Manuel Locatelli, Federico Bernardeschi, Moise Kean e Federico Chiesa. E potrebbe trovare spazio anche Giorgio Chiellini.

Proprio a Federico Chiesa, l’uomo più in forma del momento, verrà chiesto di fare la differenza in attacco. I suoi strappi potrebbero mandare al tappeto la non ermetica difesa giallorossa del tecnico José Mourinho.

OMNISPORT | 15-10-2021 08:55