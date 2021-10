Chiesa fa impazzire l'Europa: arrivano offerte, il piano della Juve

Federico Chiesa presente e futuro della Juventus. L’attaccante bianconero sta crescendo di partita in partita, ed è ora una pedina indispensabile sia per Massimiliano Allegri, sia per il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

Esploso con tutta la sua forza questa estate sul palcoscenico di Euro 2020, il figlio d’arte sta confermando settimana dopo settimana che i suoi limiti sono ancora da definire e sta inevitabilmente attirando l’attenzione delle corazzate europee, pronte ad offerte stellari per strapparlo alla Juventus.

Secondo le indiscrezioni, in particolare Chelsea e Real Madrid si sarebbero fatte avanti negli ultimi giorni. I Blues si erano presentati già in estate con un’offerta da 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore, subito rispedita al mittente da parte del club torinese.

Ora i tabloid britannici rilanciano una possibile proposta da parte dei londinesi, che offrirebbero Timo Werner e Marcos Alonso in cambio dell’Azzurro.

Inoltre, secondo alcuni portali spagnoli, gli osservatori del Real starebbero seguendo l’ex Fiorentina, per valutare se può essere considerato come possibile alternativa all’arrivo di Kylian Mbappé a Madrid nella prossima stagione. Lo stesso presidente dei blancos, Florentino Perez, avrebbe fatto il nome dell’italiano e a breve i madridisti potrebbero chiedere informazioni all’entourage del giocatore.

Secondo quanto filtra da Torino la Juventus però considera incedibile Chiesa, il cui cartellino deve ancora essere totalmente riscattato dalla Fiorentina (per giugno serviranno 40 milioni di euro, più 10 di bonus) e dirà no a tutte le offerte.

OMNISPORT | 07-10-2021 21:20