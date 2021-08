Laver Cup, confermato il Team Europe: c’è Berrettini

Viste le ultime defezioni di Roger Federer e Dominic Thiem, Team Europe ha dovuto fare dei cambiamenti in corsa per quel che riguarda la selezione da opporre a Team World nella prossima edizione della Laver Cup in programma negli Stati Uniti a settembre.

Saranno quindi Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini e Casper Ruud (sei dei primi undici dell’attuale ranking ATP) a rappresentare l’Europa in quel di Boston, località dove gli esponenti del Vecchio Continente dovranno difendere il titolo conquistato nel 2019 a Ginevra.

“Ho sentito grandi cose sull’evento da parte dei miei colleghi, sarà una bellissima esperienza scendere in campo in questa nuova manifestazione al TD Garden” ha detto dopo la notizia della convocazione Rublev, una delle new entry assieme a Casper Ruud.

“Sono entusiasta di avere l’opportunità di rappresentare il Team Europe nella Laver Cup di quest’anno. È un grande onore giocare con un gruppo di giocatori così forti ed essere sotto la guida del nostro capitano, Bjorn Borg. Non vedo l’ora che arrivi la sfida e farò tutto il possibile per contribuire al meglio che posso e portare a casa la vittoria per noi quest’anno” ha dichiarato il norvegese, uno su cui Borg fa affidamento per confermare il titolo 2019.

“Avremo un team molto giovane e molto forte, avremo un’ottima chance per continuare la striscia di successi, anche se la pressione sarà tutta su di noi” ha spiegato la leggenda svedese.

OMNISPORT | 18-08-2021 18:42