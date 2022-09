Laver Cup, Murray: "Spero di dividere il campo con Federer"

17-09-2022 22:03

Andy Murray ha dichiarato che sarebbe “davvero speciale” avere un’ultima occasione di condividere il campo da tennis con Roger Federer dopo che il campione svizzero ha annunciato il suo ritiro.

L’imminente Laver Cup di Londra sarà l’evento d’addio di Federer, che non è stato in grado di superare i grossi problemi al ginocchio.

Anche Murray non sa quanto Federer sarà in grado di partecipare attivamente a Londra la prossima settimana, ma gli piacerebbe formare un team di doppio con il 20 volte vincitore del Grande Slam.

Per molti anni Murray è stato considerato parte dei “Big Four” del tennis maschile insieme a Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Erano il quartetto che dominava le ultime fasi dei grandi slam e gli eventi più prestigiosi del tour.

Il quartetto è diventato noto come “Big Three” quando Murray si è ritirato per infortunio, dimostrandosi anche incapace di tenere il passo con gli straordinari standard di vittorie di Federer, Nadal e Djokovic.

Federer è in vantaggio nei testa a testa 14-11 contro Murray, con lo scozzese che ha ottenuto la sua più grande vittoria contro lo svizzero nella finale dei Giochi Olimpici del 2012 a Wimbledon.

Il tre volte campione Slam Murray ha detto di Federer: “Ovviamente era un giocatore straordinario. Sono stato fortunato a confrontarmi con lui in alcune delle partite più importanti, nei tornei più importanti, sui palcoscenici più importanti del nostro sport.

“All’epoca probabilmente non l’ho apprezzato molto, ma ripensandoci è davvero incredibile. È incredibile quello che ha raggiunto e anche quello che hanno fatto Rafa e Novak”.

Federer ha annunciato il suo ritiro giovedì e Murray ha dichiarato che questo è “un giorno triste per lo sport”, ma ha voluto celebrare “una carriera incredibile”.

C’è dell’ironia nel fatto che Murray abbia fatto gli auguri a Federer per il suo ritiro, dato che Federer ha fatto lo stesso con Murray nel gennaio 2019, quando sembrava che l’ex campione di Wimbledon e degli US Open fosse destinato ad appendere la racchetta al chiodo. Un’anca nuova ha permesso a Murray di continuare inaspettatamente a giocare.

Murray ha detto di Federer: “La longevità che ha avuto e quello che ha fatto, il modo in cui ha giocato e si è comportato, tutte queste cose. Tutti i giocatori lo rispettano per questo.

“Non so quanto potrà giocare [alla Laver Cup], non ne ho parlato con lui, ma forse potrò condividere il campo con lui in doppio o qualcosa del genere, e sarebbe davvero speciale”.