Lavezzi nella bufera per la rivelazione della ex Natalia: “Mi scriveva mentre la fidanzata era incinta”

Sui social la modella brasiliana ha accusato il Pocho di averla contattata mentre l’attuale compagna Maria Guadalupe Tauro era in attesa di Vittorio, secondogenito dell’ex calciatore

Nuova polemica social su Ezequiel Lavezzi: sui social la ex Natalia Borges ha accusato l’ex attaccante di aver chattato con lei mentre la compagna dell’argentino Maria Guadalupe Tauro era incinta.

Lavezzi nei guai per una storia della ex Natalia Borges

Guai familiari in arrivo per Ezequiel Lavezzi, tirato in ballo sui social dalla sua ex Natalia Borges. La modella brasiliana, con cui l’ex attaccante del Napoli e del Psg ha avuto una relazione finita nel 2022, ha infatti accusato l’argentino di averla contattata sui social mentre la compagna di lui, Maria Guadalupe Tauro, era incinta.

Lavezzi, Borges contattata mentre la compagna era incinta

Ad aggiungere pepe alla vicenda, il fatto che la Borges ha citato direttamente nella sua Instagram story la Tauro, madre del figlio del Pocho, Vittorio. “La sua fidanzata e mamma di suo figlio mi ha bloccato, quindi forse voi ragazzi potete farglielo sapere. Non mi piace quando mi scrivono uomini già impegnati”: ha scritto la Borges in una storia che conteneva anche lo screenshot di una presunta chat con Lavezzi.

La Borges ha poi precisato che l’ex calciatore l’avrebbe contattata mentre la Tauro era incinta e di essere rimasta in silenzio fino a oggi proprio per rispettare la gravidanza della compagna di Lavezzi.

Lavezzi, la reazione della famiglia Tauro

L’argentino al momento non ha replicato alle accuse della Borges, così come la Tauro non ha ancora commentato la vicenda. Sulla storia pubblicato dalla brasiliana è invece intervenuta Valentina Tauro, sorella di Maria Guadalupe, che ha liquidato lo screenshot della modella come un tentativo di cercare visibilità a scapito della famiglia di Lavezzi.

“Sei una persona sporca, tutto ti tornerà indietro. Smettila di disturbare la famiglia di mia sorella. Ridicolo”, la scritto la cognata dell’ex calciatore, divenuto papà per la seconda volta nello scorso luglio.

Lavezzi: i problemi psichiatrici e la nascita di Vittorio

La nascita di Vittorio ha permesso a Lavezzi di mettersi alle spalle un periodo complicato: un anno fa il Pocho era stato ricoverato per problemi psichiatrici prima a Punta del Este e poi in una clinica vicino a Buenos Aires.