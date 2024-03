Lavezzi torna a sorridere, aspetta un figlio dalla fidanzata: il retroscena

Il Pocho paparazzato in vacanza con la compagna Guadalupe Tauro in dolce attesa. La speranza è che possa essere la molla per ritrovare finalmente la serenità perduta.

Da qualche mese a questa parte la vita di Ezequiel Lavezzi si è trasformata in una sorta di telenovela. Il Pocho, un tempo amato campione nel Napoli e nel Paris Saint-Germain, ha vissuto un periodo di grande difficoltà con un’inspiegabile caduta in casa che gli è costata la frattura della clavicola e il conseguente ricovero in una clinica psichiatrica. Oggi però le immagini che raffigurano l’ex attaccante argentino sono di ben altro tenore con la compagna incinta e in procinto di donargli un figlio.

Il Pocho diventa papà: la compagna è incinta di 5 mesi

Un figlio per trovare stabilità. Questa potrebbe essere la notizia più bella per tutti i fan di Ezequiel Lavezzi, protagonista di mesi convulsi nei quali la sua salute mentale è stata messa seriamente in discussione. Il Pocho è finito in questi giorni sulla prima pagina della rivista ¡HOLA! specializzata in gossip. Il titolo è eloquente e parla di un uomo che finalmente è tornato a sorridere. Il motivo? Da ricercare nella compagna Maria Guadalupe Tauro, incinta di cinque mesi.

Una vacanza in spiaggia per ritrovare serenità

La coppia è stata paparazzata a Punta del Este, località balneare uruguayana. Qui Lavezzi e consorte hanno trascorso alcuni giorni in spiaggia dopo il ricovero dell’ex San Lorenzo per ritrovare un po’ di serenità perduta. I giornalisti presenti sul posto hanno provato a chiedere al Pocho come stesse senza però ottenere risposte: “La verità è che non mi espongo né dico nulla della mia vita privata” ha sentenziato l’ex giocatore del Napoli, club con il quale ha vinto 1 Coppa Italia.

Lavezzi alla ricerca del benessere perduto

L’importante, al di là di tutto, è che Ezequiel Lavezzi stia finalmente bene e abbia gettato le nubi del passato effettivamente alle spalle. Dopo il ricovero e la diagnosi di ipomania, il Pocho sta provando a uscirne in tutti i modi come aveva promesso di fare per il bene del figlio. Adesso che ce n’è un altro in arrivo l’ex campione sudamericano avrà un’ulteriore spinta emotiva per evitare di lasciarsi andare. Ad aiutarlo ci penserà la fidanzata Maria Guadalupe Tauro, 27enne studentessa in Medicina Veterinaria.