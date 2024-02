Lavezzi senza pace, il Pocho è stato trasferito in un altro centro di recupero

L'ex Napoli è ora ricoverato presso il Centro Vida Sana di Libertador San Martin. L'avvocato D'Alessandro: "Non è in cura per abuso di droghe o alcol"

24-02-2024 11:04

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Continua il recupero del Pocho Lavezzi in una nuova struttura. L’ex Napoli, dopo il confuso incidente domestico che gli ha causato la rottura della scapola, era stato ricoverato in una clinica di riabilitazione dalle dipendenze a Buenos Aires. L’ex attaccante del PSG, secondo quanto riportato da Olè, è attualmente ospitato al Centro Vida Sana di Libertador San Martin, nella provincia di Entre Rios. Il direttore della struttura specializzata in salute mentale, Ariel Baudacco, ha spiegato le attività della clinica. Intanto, l’avvocato di Lavezzi ha fornito chiarimenti sul disturbo di cui soffre l’ex attaccante.

Baudacco: “Non diamo informazioni sui pazienti”

Il direttore della clinica situata a Entre Rios, Ariel Baudacco, ha spiegato in un’intervista a Canal 9 di cosa si occupa la struttura: “Il nostro programma ha già 40 anni a San Martin, dipende dal Sanatorio Adventista de La Plata. Ci occupiamo di medicina dello stile di vita, o medicina comportamentale, per recuperare i disturbi di questo stile di vita aggressivo in alcuni casi”.

Il direttore ha proseguito: “Qui ricoveriamo persone che hanno bisogno di aiuto in termini generali. Ci sono persone il cui stile di vita le condiziona in termini di stress, ansia, sbalzi d’umore, consumi problematici. Ci sono moduli nutrizionali, un modulo di idroterapia per recuperare la salute. E moduli di riflessione per ricominciare a vivere in modo responsabile”. Baudacco ha concluso: “Non diamo informazioni sui singoli pazienti per preservare il processo terapeutico”.

La ricostruzione del caso Lavezzi

Un periodo piuttosto delicato quello vissuto da Lavezzi, protagonista di un episodio confuso nella sua residenza estiva a Punta del Este. Secondo le ricostruzioni, apparse poco chiare dai media argentini, l’ex attaccante è stato vittima di un incidente che gli ha causato la frattura della clavicola e successivamente trasferito dall’Uruguay all’Argentina.

In seguito, l’ex PSG è stato ricoverato alla Dharma, una clinica per la cura della salute mentale nel quartiere Boedo di Buenos Aires, famosa per aver ospitato diverse celebrità. Tante sono state le voci girate sul web, tra cui il ricovero dell’ex calciatore in seguito a un’overdose. Accusa poi smentita dal figlio Tomas tramite il suo profilo Instagram: ““Mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere”. L’ultima apparizione pubblica di Lavezzi risale allo scorso 10 febbraio, allo stadio Almirante Brown, in occasione della partita del nipote. Attualmente, dunque, si trova presso la struttura sanitaria di Libertador San Martin. Tuttavia, non è chiaro per quanto tempo resterà in cura.

L’avvocato: “Non è in cura per abuso di droghe”

L’avvocato di Lavezzi, Mauricio D’Alessandro, ha reso noto il problema dell’ex calciatore: “Soffriva di ipomania, un disturbo cronico dell’umore. Aveva già sofferto le conseguenze di questa patologia in passato. Non è in cura per abuso di droghe o alcol, ma per un disturbo psichiatrico che può portare qualcuno a farsi del male e può essere scatenato da vari fattori”.