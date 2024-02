Lavezzi ancora ricoverato, la foto con la mamma commuove anche Biglia e Belen: ecco come sta il Pocho

Il recupero di Lavezzi procede in una nuova clinica. Intanto l'ultimo post del Pocho abbracciato dalla madre fa il pieno di like e spunta l'incoraggiamento di Belen Rodriguez.

27-02-2024 10:23

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il recupero del Pocho Lavezzi procede in una nuova clinica argentina. Intanto l’ex Napoli torna sui social postando una foto in bianco e nero con la madre che commuove il web. Numerosi i commenti dei tifosi partenopei, che non hanno mai dimenticato le sue accelerazioni devastanti, ma anche di amici illustri. Da Lucas Biglia a Belen Rodriguez.

Lavezzi ancora in clinica: l’ultimo post del Pocho fa il pieno di like

Dopo essere stato ricoverato presso il centro Dharma di Buenos Aires, una clinica specializzata in salute mentale, l’ex attaccante della nazionale argentina è stato di recente trasferito al Centro Vida Sana di Libertador San Martin, nella provincia di Entre Rios. E da qui ha postato uno scatto su Instagram in compagnia della mamma. La foto è in bianco e nero e immortala i due mentre si abbracciano sorridenti. Pioggia di like e innumerevoli commenti per il Pocho, anche da parte dei tifosi del Napoli, che ne conservano un ricordo splendido. “Ti vogliamo più forte di prima” scrive ‘allsscnapoli’. “Napoli ti amerà per sempre” aggiunge Antonio.

“Forza Pocho”: anche Biglia e Belen Rodriguez fanno il tifo per Lavezzi

Tra i tanti incoraggiamenti pervenuti al Pocho, anche quelli di due amici speciali. “Que lindos” (che belli, ndr) scrive Belen Rodriguez, con cui in passato e a più riprese non sono mancate voci di un presunto flirt, sempre smentito dalle parti. Nel gennaio 2022 si parlò con insistenza di una storia tra i due sbocciata in Uruguay, ma Lavezzi sbottò etichettando il gossip come fake: “Non mi rompete i cogl…, sono felicemente fidanzato”. A far sentire la sua vicinanza anche il connazionale Lucas Biglia, ex centrocampista di Lazio e Milan e compagno d’avventura ai Mondiali del 2014, che lo ha virtualmente abbracciato.

Le uscite pubbliche di Lavezzi e come sta ora l’ex Napoli

Nelle ultime settimane il Pocho è apparso due volte in pubblico. La prima il 10 febbraio per assistere a una partita dell’Almirante Brown, il club dove gioca suo nipote. Poi si è concesso un gelato a Villa Diamante, non negando sorrisi e foto con i fan. Affetto da ipomania, un disturbo cronico dell’umore, Lavezzi ha ora cambiato clinica, anche perché – come spiega Olé – nella precedente struttura l’uso del cellulare era limitato. Nei giorni scorsi il direttore del centro di Entre Rios, Ariel Baudacco, ha spiegato che “in questo luogo entrano persone che hanno bisogno di aiuto in generale. Qui ci sono moduli nutrizionali, un modulo di idroterapia per recuperare la salute. E moduli di riflessione per ricominciare la vita in modo responsabile”.