Lavezzi, nuove rivelazioni dall'Argentina: ferite autoinflitte, privato del telefono e isolato dalla famiglia

Nuovi dettagli sul Pocho Lavezzi: l'ex stella del Napoli sta seguendo il piano di disintossicazione a casa, il telefono e gli account social sono gestiti da fratello e fidanzata.

28-12-2023 15:14

Si fanno sempre più inquietanti le voci attorno alle recenti vicissitudini di Ezequiel Lavezzi, l’ex attaccante di Napoli, Paris Saint-German e Argentina rimasto coinvolto in un incidente dai contorni poco chiari alcuni giorni fa in Uruguay. A rivelarle, l’emittente El Trece Tv. Il Pocho, secondo i giornalisti argentini, sarebbe isolato in casa, privato persino del telefono e della possibilità di comunicare con l’esterno.

Lavezzi a casa: segue il piano di disintossicazione

In questo momento Lavezzi si trova nell’abitazione di famiglia a Rosario, sua città natale, assistito dal fratello maggiore Diego e dalla nuova fidanzata Guadalupe: a entrambi, così come agli altri componenti della famiglia, l’ex stella del Napoli ha promesso di seguire scrupolosamente il percorso terapeutico di disintossicazione, rifiutando il ricovero in una struttura specializzata. Il Pocho sarebbe rimasto vittima di un raggiro da parte del suo storico agente, Alejandro Mazzoni, che gli avrebbe sottratto trenta milioni di dollari.

La truffa ai danni del Pocho e le difficoltà economiche

Travolto dai problemi economici, ma soprattutto tradito da chi considerava un amico vero, Lavezzi sarebbe sprofondato in un vero e proprio dramma umano ed esistenziale. Secondo El Trece Tv, le ferite da arma da taglio emerse in occasione dell’incidente a Punta del Este, celebre località turistica uruguaiana, sarebbero state autoinflitte dal Pocho, che ha vissuto – e vive ancora – momenti di grave difficoltà psicologica. Supposizioni tutte da confermare, ma che spiegherebbero la dinamica dell’incidente e la successiva gestione della difficile situazione.

Lavezzi: telefono e account social in mano alla famiglia

A casa, Lavezzi il piano di disintossicazione lo sta seguendo sul serio. Ma, per il momento, nessun contatto col mondo esterno. Gli scatti diffusi nei giorni scorsi dal fratello, o sull’account Instagram dello stesso Pocho, sono stati scattati da altre persone. In questo momento il telefonino di Lavezzi è gestito proprio dal fratello e dalla compagna, secondo gli inviati di El Trece Tv. Sono loro a governare gli account social dell’argentino, a postare scatti e stati. Alcuni amici dell’ex attaccante del Napoli hanno rivelato di aver provato a mettersi in contatto con lui: niente da fare. Lavezzi isolato dal mondo, per provare a ritrovare se stesso.