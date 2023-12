Lavezzi rompe il silenzio dopo le voci sul ricovero e la tossicodipendenza

Il Pocho esce allo scoperto con un post social ma resta il giallo sulle reali condizioni di salute dopo la ridda di ipotesi circolate in questi giorni

24-12-2023 12:02

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

E’ stato accoltellato dal fratello. No, è caduto dalla scala mentre avvitava una lampadina. No. E’ ricoverato in un centro di disintossicazione. No, è tranquillo a casa a godersi il Natale rilassandosi sul divano di casa. Insomma come sta davvero Ezequiel Lavezzi? E’ davvero vittima della droga ed incapace di uscire dal tunnel della tossicodipendenza? Mentre i familiari continuano a mandare messaggi rassicuranti, tacciando di fake news tutte le voci circolate in settimana, ora è proprio il Pocho a uscire allo scoperto.

Il ricovero all’ospedale e l’intervento della polizia

Ricoverato al sanatorio di Cantegril, nella città termale più famosa dell’Uruguay, Pocho avrebbe infatti riportato una ferita alla scapola, secondo quanto riferito ufficialmente dalla polizia, ma la sua vita non era in pericolo. Tutto è iniziato nella sua casa di José Ignacio, a pochi chilometri da Punta, dove un’auto della pattuglia si è avvicinata dopo aver chiamato il numero di emergenza. Vedendolo ferito, hanno deciso di farlo trasferire al centro medico. Né la clinica né lo stesso ex calciatore ne hanno parlato mentre la stampa locale uruguaiana lanciava ipotesi di ogni genere.

L’allarme lanciato da Javier Zanetti

Lavezzi è arrivato in clinica con la sua fidanzata, la brasiliana Natalia Borges. Il suo entourage ha dato una versione suggestiva dell’incidente, sostenendo che l’ex Napoli voleva salire su una scala per cambiare una lampadina ed era caduto dall’alto, sbattendo con il corpo contro un mobile che lo ha colpito alla spalla.

Ad avvalorare le ipotesi meno “buoniste” era invece arrivato l’allarme preoccupato di Javier Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter aveva invitato tutti a star vicino al Pocho e a non lasciarlo solo. Come se sapesse che il problema era ben più grave di una caduta.

Il post criptico del Pocho sui social

Dal canto suo Lavezzi non ha ancora parlato ma si potrebbe dire che ha “rotto il silenzio” mostrando su Instagram una foto in bianco e nero in cui lo si vede guarito, o almeno senza danni fisici significativi, mentre sorride. Lo si vede corricchiare, sorridente, in mezzo a un parco. E ci sono due dettagli da tenere in considerazione: un emoji e la canzone che hai scelto per rappresentarla.

Da un lato, davanti alla foto appare una persona che ride di ciò che vede sul suo cellulare, come se Pocho stesse dicendo che si sta prendendo in giro per le cose che sono state dette in questi giorni sul suo stato di salute. E dall’altro l’immagine dell’ex attaccante è accompagnata dalla canzone Learning, di Cotto RNG, rapper argentino 43enne della città di La Plata.

Il testo dice: “Ho perso come vincevo, e cadendo mi sono rialzato / Come ho realizzato ho anche fallito ma lo so / A volte la vita è così un giorno no e un giorno sì / Non voglio contraddirmi ma solo / Posso dire ‘mi sono abituato’ / A non correggere / A frenare per poi proseguire”.