Lazaro-Benfica, trattativa in corso

Valentino Lazaro più vicino al Benfica. Max Hagmayr, agente dell’esterno austriaco dell’Inter, a O Jogo ha confermato che è in corso una trattativa per il trasferimento del nerazzurro in Portogallo, anche se per ora frena sulla chiusura.

“Non voglio parlarne troppo in questo momento, non è il momento giusto. C’è sempre una possibilità, ma ci sono molti altri big club interessati. E’ una società interessante, ma ogni trattativa al momento è lontana dall’essere chiusa. Stiamo ancora analizzando tutte le possibilità, dovremo pensare”.

OMNISPORT | 22-07-2021 17:17