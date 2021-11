Lazio, a breve un vertice per decidere il futuro di Maurizio Sarri

01-11-2021 11:09

La scelta estiva della Lazio è stata radicale. La partenza di Simone Inzaghi, mal digerita dal patron Claudio Lotito, ha portato ad una vera rivoluzione tecnica ingaggiando Maurizio Sarri. La formazione biancoceleste era infatti stata impostata per molti anni verso il 3-5-2 inzaghiano, e il passaggio al 4-3-3 di Sarri sta creando non pochi problemi in squadra, dove non ci sono elementi perfetti per il gioco dell’ex Juve e Napoli.

Sul mercato qualcosa è stato fatto, ma la rosa rimane incompleta e i risultati per ora sono altalenanti, nonostante il sesto posto a – 1 dalla zona Champions. Come riporta il Messaggero, è previsto un incontro tra il patron Lotito e Sarri per definire assieme il futuro. Perchè, come sembra, il Presidente Lotito sembra intenzionato a puntare su Sarri per tantissimi anni.

L’obiettivo è prolungare il contratto, in scadenza a giugno del 2023 e pianificare insieme il calciomercato, in modo da centrare colpi a immagine e somiglianza delle idee di Sarri. I risultati sul campo restano altalenanti, ma la strada tracciata è chiara: andare avanti insieme e studiando il rinnovo.

